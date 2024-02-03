Возле Министерства труда в Афинах сдетонировала бомба
Суббота, 3 февраля 2024, 15:31
Взрывное устройство сработало возле здания Министерства труда Греции в центре Афин рано в субботу, но никто не пострадал.
Об этом сообщила греческая полиция, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Неизвестный позвонил в одну из греческих газет и сообщил, что в министерстве заложена бомба.
Газета сообщила это полиции, которая оцепила территорию перед взрывом, повлекшим повреждения здания и выбитые окна.
По словам официального представителя полиции на условиях анонимности, за нападением стоит неизвестное ранее бандформирование.
Полиция начала расследование инцидента.
Греция имеет богатую историю политического насилия. Небольшие взрывы бомб и поджоги происходят часто, и большинство из них не наносят серьезного ущерба.
Однако правительство заявило, что обеспокоено этим инцидентом.
"Атака очень серьезная и связана с серьезным преступлением", – заявил представитель правительства Павлос Маринакис в субботу в эфире телеканала Open TV.
Напомним, в Стокгольме напротив посольства Израиля днем 31 января обнаружили подозрительный взрывоопасный предмет, который впоследствии ликвидировали.