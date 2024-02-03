Возле Министерства труда в Афинах сдетонировала бомба

Взрывное устройство сработало возле здания Министерства труда Греции в центре Афин рано в субботу, но никто не пострадал.

Об этом сообщила греческая полиция, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Неизвестный позвонил в одну из греческих газет и сообщил, что в министерстве заложена бомба.

Газета сообщила это полиции, которая оцепила территорию перед взрывом, повлекшим повреждения здания и выбитые окна.

ФОТО: PROTOTHEMA

По словам официального представителя полиции на условиях анонимности, за нападением стоит неизвестное ранее бандформирование.

Полиция начала расследование инцидента.

Греция имеет богатую историю политического насилия. Небольшие взрывы бомб и поджоги происходят часто, и большинство из них не наносят серьезного ущерба.

Однако правительство заявило, что обеспокоено этим инцидентом.

"Атака очень серьезная и связана с серьезным преступлением", – заявил представитель правительства Павлос Маринакис в субботу в эфире телеканала Open TV.

Напомним, в Стокгольме напротив посольства Израиля днем 31 января обнаружили подозрительный взрывоопасный предмет, который впоследствии ликвидировали.