Премьер Финляндии: Мы не можем открыть границу с Россией

Восточная граница Финляндии с Россией пока будет оставаться закрытой, поскольку безопасность границ страны – на первом месте.

Об этом в интервью телепрограмме Yle "Ykkösaamu" сообщил премьер-министр Петтери Орпо, пишет "Европейская правда".

По словам главы финского правительства, на российской стороне по ту сторону границы в различных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают того, чтобы нелегально попасть в Финляндию.

В такой ситуации, заявил Орпо, речь не может идти об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

"Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения", – сказал он.

Орпо отметил, что этим сейчас активно занимается правительство.

"Легких решений не будет. Но главный принцип в том, что мы позаботимся о безопасности границ Финляндии, о национальной безопасности. Это стоит на первом месте", – добавил он.

Согласно решению правительства, восточная граница останется закрытой до 11 февраля.

Впервые финско-российская граница была закрыта в ноябре 2023 года.

В январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек, которые впоследствии попросили убежища в Финляндии.

Ни один из мигрантов-искателей убежища, которые попали в Финляндию через границу с Россией, пока не получил положительного решения.