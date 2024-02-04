В аеропорту Бухареста жінка спробувала приховано провезти в країну 19 кг ювелірних виробів

Румунські прикордонники повідомили про зірвану спробу приховано провезти в країну 19 кілограмів ювелірних виробів, їх виявили у ручній поклажі 51-річної пасажирки.

Про це йдеться у повідомленні Прикордонної поліції Румунії, пише "Європейська правда".

Випадок стався у суботу в аеропорту Бухареста. 51-річна громадянка Румунії, яка прибула зі Стамбула, після проходження контролю документів рушила зеленим коридором, призначеним для пасажирів без речей, які потрібно декларувати.

Проте митники вирішили зупинити її і перевірити вміст ручної поклажі.

У двох невеликих сумках виявили численні пакунки з годинниками, сережками, перснями, кольє тощо, переважно схожими на срібні.

Загальна вага виробів складає 19 кілограмів.

Знайдені вироби відправляють на експертизу для точного опису, а жінці висунуть звинувачення у контрабанді.

Нагадаємо, у центрі Франції нещодавно перехопили вантаж з контрабандною зброєю, ймовірно з Туреччини, яку могли везти у передмістя Парижа.

Тим часом у Грузії заявили про арешт семи осіб, яких вважають членами злочинної групи, що виманила у європейців мільйонні суми через шахрайські кол-центри.