В аэропорту Бухареста женщина попыталась скрыто провезти в страну 19 кг ювелирных изделий
Воскресенье, 4 февраля 2024, 13:44
Румынские пограничники сообщили о сорванной попытке скрыто провезти в страну 19 килограммов ювелирных изделий, их обнаружили в ручной клади 51-летней пассажирки.
Об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Румынии, пишет "Европейская правда".
Случай произошел в субботу в аэропорту Бухареста. 51-летняя гражданка Румынии, прибывшая из Стамбула, после прохождения контроля документов двинулась по зеленому коридору, предназначенному для пассажиров без вещей, которые нужно декларировать.
Однако таможенники решили остановить ее и проверить содержимое ручной клади.
В двух небольших сумках обнаружили многочисленные пакеты с часами, серьгами, кольцами, колье и т.д., преимущественно похожими на серебряные.
Общий вес изделий составляет 19 килограммов.
Найденные изделия отправляют на экспертизу для точного описания, а женщине предъявят обвинение в контрабанде.
Напомним, в центре Франции недавно перехватили груз с контрабандным оружием, вероятно из Турции, которое могли везти в пригород Парижа.
Между тем в Грузии заявили об аресте семи человек, которых считают членами преступной группы, которая выманила у европейцев миллионные суммы через мошеннические колл-центры.