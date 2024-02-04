В аэропорту Бухареста женщина попыталась скрыто провезти в страну 19 кг ювелирных изделий

Румынские пограничники сообщили о сорванной попытке скрыто провезти в страну 19 килограммов ювелирных изделий, их обнаружили в ручной клади 51-летней пассажирки.

Об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Румынии, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в субботу в аэропорту Бухареста. 51-летняя гражданка Румынии, прибывшая из Стамбула, после прохождения контроля документов двинулась по зеленому коридору, предназначенному для пассажиров без вещей, которые нужно декларировать.

Однако таможенники решили остановить ее и проверить содержимое ручной клади.

В двух небольших сумках обнаружили многочисленные пакеты с часами, серьгами, кольцами, колье и т.д., преимущественно похожими на серебряные.

Общий вес изделий составляет 19 килограммов.

Найденные изделия отправляют на экспертизу для точного описания, а женщине предъявят обвинение в контрабанде.

Напомним, в центре Франции недавно перехватили груз с контрабандным оружием, вероятно из Турции, которое могли везти в пригород Парижа.

Между тем в Грузии заявили об аресте семи человек, которых считают членами преступной группы, которая выманила у европейцев миллионные суммы через мошеннические колл-центры.