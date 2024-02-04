Белый дом раскритиковал законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, голосование которого в Палате представителей анонсировал ее спикер от республиканцев Майк Джонсон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам представительницы администрации президента США, именно тогда, когда законодательный текст в Сенате уже почти готов, республиканцы в Палате представителей "прибегают к своему последнему циничному политическому маневру".

"Безопасность Израиля должна быть святыней, а не политической игрой. Мы решительно выступаем против этой уловки, которая ничего не делает для защиты границы (с Мексикой), ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению...", – отметила Жан-Пьер.

Зато, подчеркнул Белый дом, республиканцы в Палате представителей должны работать над этими насущными вопросами национальной безопасности в двухпартийном формате, как это делают администрация президента США и Сенат.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

При этом на следующей неделе в Сенате планируется голосование за пакетный проект, куда включена в том числе помощь для Украины и Израиля вместе с решением по южной границе – главной темы споров между республиканцами и демократами. По этому проекту давно идут интенсивные переговоры.

Однако республиканцы в Палате представителей заранее выразили недовольство, а спикер Майк Джонсон ранее говорил, что если финальный текст окажется таким, как известно из слухов, то у него не будет шансов на одобрение Палатой представителей.

Пока неизвестно, вынесет ли на голосование отдельный проект по Израилю лидер большинства в Сенате Чак Шумер, если его одобрят в Палате представителей.

В Белом доме отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля.