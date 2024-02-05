Наземний персонал п’яти німецьких аеропортів влаштує страйк у середу

Німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa оголосити страйк у середу, що вплине на німецькі аеропорти, включаючи Франкфурт і Берлін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa розпочати в середу цілоденний попереджувальний страйк.

Як оголосила профспілка рано вранці в понеділок, страйк розпочнеться в середу о четвертій годині ранку і торкнеться аеропортів у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Дюссельдорфі. Акція триватиме до ранку четверга.

Профспілка Ver.di обґрунтувала свій заклик непоступливою, на думку профспілки, позицією Lufthansa: "Цей страйк був би непотрібним, якби Lufthansa надала наземним працівникам такі ж підвищення, як і іншим групам працівників групи. Однак за столом переговорів не було ніякої готовності зробити це. Тому ми сподіваємося на розуміння пасажирів, адже вони, як і працівники, також хочуть покласти край дефіциту персоналу та кращого обслуговування", – сказав учасник переговорів від Ver.di Марвін Решінскі.

Передумовою для оголошення страйку стали колективні переговори, що тривають на рівні всієї групи, в яких беруть участь близько 25 000 працівників на місцях. За даними Ver.di, на переговорах було представлено неадекватну пропозицію. Наприклад, за даними ver.di, пропозиція передбачає середнє підвищення платні менше двох відсотків протягом першого року. Крім того, працівники, які не входять до складу Lufthansa Technik, повинні отримувати меншу надбавку на компенсацію інфляції.

Профспілка вимагає підвищення зарплати наземного персоналу Lufthansa на 12,5 відсотків, що відповідає щонайменше 500 євро на місяць протягом дванадцяти місяців.

Наступний раунд переговорів відбудеться 12 лютого 2024 року у Франкфурті-на-Майні.

У Німеччині у п’ятницю, 2 лютого, розпочався страйк працівників громадського транспорту, який тривав добу.

Перед цим у Німеччині страйкували співробітники аеропортів, що призвело до скасування або затримки понад 1000 рейсів.