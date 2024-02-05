Наземный персонал пяти немецких аэропортов устроит забастовку в среду

Немецкий профсоюз Ver.di призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa объявить забастовку в среду, что повлияет на немецкие аэропорты, включая Франкфурт и Берлин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Профсоюз Ver.di призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa начать в среду круглодневную предупредительную забастовку.

Как объявил профсоюз рано утром в понедельник, забастовка начнется в среду в четыре часа утра и коснется аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе. Акция продлится до утра четверга.

Профсоюз Ver.di обосновал свой призыв неуступчивой, по мнению профсоюза, позицией Lufthansa: "Эта забастовка была бы ненужной, если бы Lufthansa предоставила наземным работникам такие же повышения, как и другим группам работников группы. Однако за столом переговоров не было никакой готовности сделать это. Поэтому мы надеемся на понимание пассажиров, ведь они, как и работники, также хотят положить конец дефициту персонала и лучшего обслуживания", – сказал участник переговоров от Ver.di Марвин Решински.

Предпосылкой для объявления забастовки стали коллективные переговоры, продолжающиеся на уровне всей группы, в которых участвуют около 25 000 работников на местах. По данным Ver.di, на переговорах было представлено неадекватное предложение. Например, по данным ver.di, предложение предусматривает среднее повышение зарплаты менее двух процентов в течение первого года. Кроме того, работники, которые не входят в состав Lufthansa Technik, должны получать меньшую надбавку на компенсацию инфляции.

Профсоюз требует повышения зарплаты наземного персонала Lufthansa на 12,5 процентов, что соответствует не менее 500 евро в месяц в течение двенадцати месяцев.

Следующий раунд переговоров состоится 12 февраля 2024 года во Франкфурте-на-Майне.

В Германии в пятницу, 2 февраля, началась забастовка работников общественного транспорта, которая длилась сутки.

Перед этим в Германии бастовали сотрудники аэропортов, что привело к отмене или задержке более 1000 рейсов.