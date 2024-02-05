Понад 1000 мігрантів припливли на іспанські Канарські острови за три дні

Понад 1000 мігрантів з країн Африки прибули на Канарські острови Іспанії на 18 човнах за останні три дні.

Про це повідомила в понеділок морська рятувальна служба Іспанії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

В останні тижні на архіпелазі на північному заході Африки спостерігається сплеск прибуття мігрантів, оскільки все більше людей намагаються здійснити небезпечну подорож.

За офіційними даними, тільки у січні прибуло 7 270 мігрантів – приблизно стільки ж, скільки за перші шість місяців 2023 року. Більшість човнів відпливають з Мавританії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідають західноафриканську країну в четвер, щоб заохотити владу спробувати зупинити відтік мігрантів.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявляє, що минулого року на Канарські острови прибули рекордні 55 618 мігрантів – більшість з них на човнах, що майже вдвічі більше, ніж у попередньому році.

Іспанська некомерційна організація Caminando Fronteras повідомляє, що минулого року понад 6600 мігрантів загинули, намагаючись дістатися до Іспанії на човнах, більшість з них – на атлантичному маршруті.

Загалом кількість мігрантів, які припливли до Канарських островів, у січні зросла більш ніж на 1000% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.