Более 1000 мигрантов приплыли на испанские Канарские острова за три дня

Более 1000 мигрантов из стран Африки прибыли на Канарские острова Испании на 18 лодках за последние три дня.

Об этом сообщила в понедельник морская спасательная служба Испании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В последние недели на архипелаге на северо-западе Африки наблюдается всплеск прибытия мигрантов, поскольку все больше людей пытаются совершить опасное путешествие.

По официальным данным, только в январе прибыло 7 270 мигрантов – примерно столько же, сколько за первые шесть месяцев 2023 года. Большинство лодок отплывают из Мавритании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят западноафриканскую страну в четверг, чтобы поощрить власти попытаться остановить отток мигрантов.

Министерство внутренних дел Испании заявляет, что в прошлом году на Канарские острова прибыли рекордные 55 618 мигрантов – большинство из них на лодках, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

Испанская некоммерческая организация Caminando Fronteras сообщает, что в прошлом году более 6600 мигрантов погибли, пытаясь добраться до Испании на лодках, большинство из них – на атлантическом маршруте.

В целом количество мигрантов, которые приплыли к Канарским островам, в январе выросло более чем на 1000% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в прошлом году в Европейском Союзе достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.