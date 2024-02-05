Ексголова МЗС Франції очолить розслідування щодо агенції ООН, яку підозрюють у допомозі ХАМАС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпорядився створити незалежну групу з розслідування діяльності Агентства для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), частину працівників якого звинувачують у допомозі атакам ХАМАС на Ізраїль.

Про це, як пише "Європейська правда", пресслужба ООН повідомила 5 лютого.

Групу очолить колишня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка працювала в попередньому уряді Елізабет Борн. Він пішов у відставку минулого місяця.

Група співпрацюватиме з трьома дослідницькими організаціями – Інститутом Рауля Валленберга у Швеції, Інститутом Крістіана Міхельсена в Норвегії та Данським інститутом з прав людини.

Перший звіт група подасть генеральному секретарю ООН наприкінці березня 2024 року, а остаточний звіт має бути завершений до кінця квітня.

Нагадаємо, понад десяток країн, зокрема США, Німеччина, Британія та Швеція, призупинили фінансування БАПОР після тверджень Ізраїля, що 12 його співробітників були причетні до терактів 7 жовтня 2023 року, скоєних угрупованням ХАМАС.

Усього йдеться про замороження понад 440 мільйонів доларів фінансування агентства ООН, у результаті чого воно може припинити діяльність до кінця лютого 2024 року.

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го БАПОР надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.