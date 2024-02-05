Экс-глава МИД Франции возглавит расследование по агентству ООН, которое подозревают в помощи ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распорядился создать независимую группу по расследованию деятельности Агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), часть работников которого обвиняют в помощи атакам ХАМАС на Израиль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пресс-служба ООН сообщила 5 февраля.

Группу возглавит бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая работала в предыдущем правительстве Элизабет Борн. Он ушел в отставку в прошлом месяце.

Группа будет сотрудничать с тремя исследовательскими организациями – Институтом Рауля Валленберга в Швеции, Институтом Кристиана Михельсена в Норвегии и Датским институтом по правам человека.

Первый отчет группа подаст генеральному секретарю ООН в конце марта 2024 года, а окончательный отчет должен быть завершен до конца апреля.

Напомним, более десятка стран, в частности США, Германия, Великобритания и Швеция, приостановили финансирование БАПОР после утверждений Израиля, что 12 его сотрудников были причастны к терактам 7 октября 2023 года, совершенных группировкой ХАМАС.

Всего речь идет о замораживании более 440 миллионов долларов финансирования агентства ООН, в результате чего оно может прекратить деятельность до конца февраля 2024 года.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам было основано в 1949 году и действует в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Ливане и Сирии. После октября 2023-го БАПОР предоставило свои объекты по всей Газе для гражданских, которые бежали от наступления израильских сил.