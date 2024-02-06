У Греції в таборі біженців в результаті бійки поранені троє людей

Трьох людей довелося госпіталізувати внаслідок жорстокої бійки між мешканцями табору для мігрантів і біженців у місті Серрес на півночі Греції в понеділок увечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Бійка спалахнула між групами іракських єзидів, сирійських і палестинських шукачів притулку. Що стало причиною бійки – незрозуміло.

Трьом учасникам сутички знадобилася медична допомога, що змусило адміністрацію центру викликати швидку.

Коли машина під'їхала до табору, її атакували, а один з фельдшерів отримав порізи і подряпини від розбитого вікна, оскільки машину швидкої допомоги закидали камінням.

Нагадаємо, італійська поліція 5 лютого повідомила про затримання 14 людей, які були причетні до заворушень після самогубства 21-річного мігранта, що утримувався в центрі Ponti Galeria неподалік від Рима.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні представила план для зміцнення відносин з Африкою, який передбачає виділення 5,5 мільярдів євро країнам континенту для зміцнення енергетичних зв'язків і стримування міграційних потоків.