В Італії спалахнули заворушення після суїциду мігранта, 14 затриманих

Італійська поліція 5 лютого повідомила про затримання 14 людей, які були причетні до заворушень після самогубства 21-річного мігранта, що утримувався в центрі Ponti Galeria неподалік від Рима.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Agenzia Nova.

Напередодні, 4 лютого, стало відомо про самогубство 21-річного юнака з Гвінеї, який повісився на простирадлі в центрі тимчасового утримання мігрантів. За цим фактом прокуратура Рима відкрила кримінальне провадження.

Після смерті хлопця в Ponti Galeria спалахнули заворушення, під час яких мігранти влаштували погром і виламали двері до приміщень для місцевих карабінерів.

Заворушення тривали дев’ять годин, поки на місце не прибули спецпризначенці поліції Італії та не змусили бунтівників здатись. Стверджується, що під час операції правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Усього були затримані 14 мігрантів із Марокко, Пакистану, Гвінеї, Куби, Чилі, Сенегалу, Тунісу, Нігерії та Гамбії. Їм інкримінують опір та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям, пошкодження та підпали.

Ponti Galeria, пише Agenzia Nova, зазнав значних пошкоджень. При цьому поліція нарікала на недостатні ресурси для підтримання правопорядку в центрі, а правозахисники критикували умови утримання мігрантів у ньому.

Італія продовжує давати раду нелегальній міграції із Середземномор’я, звідки тисячі людей щомісяця прибувають на малих човнах. Попри жорсткі антиміграційні заходи за минулий рік країна зафіксувала близько 157,6 тисячі нелегальних мігрантів, що є найбільшою кількістю з 2016-го.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні представила план для зміцнення відносин з Африкою, який передбачає виділення 5,5 мільярдів євро країнам континенту для зміцнення енергетичних зв'язків і стримування міграційних потоків.