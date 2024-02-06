В Греции в лагере беженцев в результате драки ранены три человека

Трех человек пришлось госпитализировать в результате жестокой драки между жителями лагеря для мигрантов и беженцев в городе Серрес на севере Греции в понедельник вечером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Драка вспыхнула между группами иракских езидов, сирийских и палестинских искателей убежища. Что стало причиной драки – непонятно.

Трем участникам стычки понадобилась медицинская помощь, что заставило администрацию центра вызвать скорую.

Когда машина подъехала к лагерю, ее атаковали, а один из фельдшеров получил порезы и царапины от разбитого окна, поскольку машину скорой помощи забросали камнями.

Напомним, итальянская полиция 5 февраля сообщила о задержании 14 человек, которые были причастны к беспорядкам после самоубийства 21-летнего мигранта, который содержался в центре Ponti Galeria неподалеку от Рима.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджия Мелони представила план для укрепления отношений с Африкой, который предусматривает выделение 5,5 миллиардов евро странам континента для укрепления энергетических связей и сдерживания миграционных потоков.