В Греции в лагере беженцев в результате драки ранены три человека
Трех человек пришлось госпитализировать в результате жестокой драки между жителями лагеря для мигрантов и беженцев в городе Серрес на севере Греции в понедельник вечером.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Драка вспыхнула между группами иракских езидов, сирийских и палестинских искателей убежища. Что стало причиной драки – непонятно.
Трем участникам стычки понадобилась медицинская помощь, что заставило администрацию центра вызвать скорую.
Когда машина подъехала к лагерю, ее атаковали, а один из фельдшеров получил порезы и царапины от разбитого окна, поскольку машину скорой помощи забросали камнями.
Напомним, итальянская полиция 5 февраля сообщила о задержании 14 человек, которые были причастны к беспорядкам после самоубийства 21-летнего мигранта, который содержался в центре Ponti Galeria неподалеку от Рима.
На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджия Мелони представила план для укрепления отношений с Африкой, который предусматривает выделение 5,5 миллиардов евро странам континента для укрепления энергетических связей и сдерживания миграционных потоков.