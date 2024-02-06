Конкурентка Трампа попросила про захист Секретної служби через погрози

Ніккі Гейлі звернулася до Секретної служби США з проханням про захист, посилаючись на погрози, які вона отримала як остання конкурентка Дональда Трампа в боротьбі на номінацію в президенти США від республіканців.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила The Wall Street Journal.

"У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити", – сказала Гейлі, не конкретизувавши погрози, які стали причиною її запиту про захист.

Наприкінці минулого тижня в місті Колумбія, штат Південна Кароліна, співробітник приватної охорони Гейлі схопив жінку, коли вона намагалася прорватися на сцену.

Останніми днями на заходах кандидатки на номінацію також були протестувальники, яким не подобається її підтримка України та Ізраїлю.

Надання захисту кандидатам здійснюється на розсуд міністра внутрішньої безпеки. Рішення приймається після консультацій з консультативним комітетом Конгресу, до складу якого входять спікер та лідер меншості Палати представників, лідери більшості та меншості Сенату, а також ще один законодавець.

Раніше Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Перед цим колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир.

Гейлі заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Дональда Трампа, якщо він виграє номінацію від Республіканської партії.

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