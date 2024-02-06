У Німеччині Lufthansa просить пасажирів не приходити в аеропорти через страйк

У Німеччині пасажири скасованих рейсів авіакомпанії Lufthansa не зможуть потрапити в аеропорт під час страйку його наземного персоналу, запланованого на середу.

Як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

"Через страйк стійки перебронювання, на жаль, не укомплектовані персоналом", – написала авіакомпанія на своєму сайті, додавши, що безкоштовні варіанти перебронювання доступні на її сайті, в додатку та в центрі обслуговування.

Lufthansa також вказала, що квитки на внутрішні німецькі рейси можна обміняти на ваучери для поїздок залізницею.

Авіакомпанія очікує, що буде скасовано від 80 до 90% рейсів, запланованих на середу, а також повідомляє про те, що це торкнеться близько 100 тисяч пасажирів.

Напередодні німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa оголосити страйк у середу.

Страйк має торкнутися аеропортів у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Дюссельдорфі. Акція триватиме до ранку четверга.

Страйк є відповіддю на поточні переговори Lufthansa про підвищення заробітної плати приблизно 25 тисячам працівників наземних екіпажів у Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik і Lufthansa Cargo, серед інших.

За даними Ver.di, на переговорах було представлено неадекватну пропозицію. Наприклад, за даними Ver.di, пропозиція передбачає середнє підвищення платні менше двох відсотків протягом першого року. Крім того, працівники, які не входять до складу Lufthansa Technik, повинні отримувати меншу надбавку на компенсацію інфляції.

Профспілка вимагає підвищення зарплати наземного персоналу Lufthansa на 12,5 відсотків, що відповідає щонайменше 500 євро на місяць протягом 12 місяців.

У Німеччині у п’ятницю, 2 лютого, розпочався страйк працівників громадського транспорту, який тривав добу.

Перед цим у Німеччині страйкували співробітники аеропортів, що призвело до скасування або затримки понад 1000 рейсів.