В Германии Lufthansa просит пассажиров не приходить в аэропорты из-за забастовки

В Германии пассажиры отмененных рейсов авиакомпании Lufthansa не смогут попасть в аэропорт во время забастовки его наземного персонала, запланированной на среду.

Как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

"Из-за забастовки стойки перебронирования, к сожалению, не укомплектованы персоналом", – написала авиакомпания на своем сайте, добавив, что бесплатные варианты перебронирования доступны на ее сайте, в приложении и в центре обслуживания.

Lufthansa также указала, что билеты на внутренние немецкие рейсы можно обменять на ваучеры для поездок по железной дороге.

Авиакомпания ожидает, что будет отменено от 80 до 90% рейсов, запланированных на среду, а также сообщает о том, что это коснется около 100 тысяч пассажиров.

Накануне немецкий профсоюз Ver.di призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa объявить забастовку в среду.

Забастовка должна коснуться аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе. Акция продлится до утра четверга.

Забастовка является ответом на текущие переговоры Lufthansa о повышении заработной платы примерно 25 тысячам работников наземных экипажей в Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo, среди прочих.

По данным Ver.di, на переговорах было представлено неадекватное предложение. Например, по данным Ver.di, предложение предусматривает среднее повышение жалования менее двух процентов в течение первого года. Кроме того, работники, которые не входят в состав Lufthansa Technik, должны получать меньшую надбавку на компенсацию инфляции.

Профсоюз требует повышения зарплаты наземного персонала Lufthansa на 12,5 процентов, что соответствует не менее 500 евро в месяц в течение 12 месяцев.

В Германии в пятницу, 2 февраля, началась забастовка работников общественного транспорта, которая длилась сутки.

Перед этим в Германии бастовали сотрудники аэропортов, что привело к отмене или задержке более 1000 рейсов.