Судновласники у Нідерландах просять в Міноборони дозволу на охорону в Червоному морі

Нідерландські судновласники хочуть отримати від міністерства оборони країни дозвіл мати на борту кораблів у Червоному морі озброєну охорону.

Як пише "Європейська правда", про це NOS повідомила Королівська асоціація нідерландських судновласників (KNVR).

Перевізники хочуть якнайшвидше знову мати можливість плавати Червоним морем, тому просять в оборонного відомства, серед іншого, дозволу якнайшвидше розмістити на борту кораблів озброєну охорону.

"Ми дуже хочемо зберегти конкурентоздатність, але не за будь-яку ціну. Безпека наших кораблів, а особливо наших екіпажів, завжди є нашим ключовим пріоритетом", – заявила NOS Radio 1 Journaal представниця KNVR Аннет Костер.

Через напади бойовиків-хуситів нідерландські кораблі більше не ходять Червоним морем і йдуть в обхід через мис Доброї Надії на півдні Африки, що займає більше часу та коштує дорожче.

"Як тільки парасолька над регіоном Червоного моря, що використовується збиття ракет, ще більше зміцниться, ми хочемо мати можливість плавати там поряд з нашими конкурентами з охороною на борту", – сказала Костер.

У відповідь міністерка оборони Кайса Оллонгрен заявила NOS Radio 1 Journaal, що Нідерланди активно діють у Червоному морі для захисту міжнародного судноплавства, але плавати там зараз все одно нерозумно.

"Ми говоримо про крилаті ракети, ударні дрони. З цим потрібно боротися інакше, ніж у випадку з невеликими човнами з озброєними піратами", – зауважила вона.

За її словами, Нідерланди роблять певні кроки в цьому напрямку, працюючи з іншими країнами над зменшенням бойового потенціалу хуситів.

Після того, як підтримувані Іраном сили хуситів почали нападати на судна в Червоному морі, що вони називають актами солідарності з палестинцями проти Ізраїлю, в рамках американсько-британської операції були завдані повітряні удари по об'єктах хуситів, розташованих в Ємені.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

ЄС має намір розпочати військово-морську місію в регіоні пізніше цього місяця, щоб допомогти захистити міжнародні судна від нападів, але прагне відмежуватися від американо-британської операції.