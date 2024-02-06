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Судновласники у Нідерландах просять в Міноборони дозволу на охорону в Червоному морі

Вівторок, 6 лютого 2024, 14:12

Нідерландські судновласники хочуть отримати від міністерства оборони країни дозвіл мати на борту кораблів у Червоному морі озброєну охорону.

Як пише "Європейська правда", про це NOS повідомила Королівська асоціація нідерландських судновласників (KNVR).

Перевізники хочуть якнайшвидше знову мати можливість плавати Червоним морем, тому просять в оборонного відомства, серед іншого, дозволу якнайшвидше розмістити на борту кораблів озброєну охорону.

"Ми дуже хочемо зберегти конкурентоздатність, але не за будь-яку ціну. Безпека наших кораблів, а особливо наших екіпажів, завжди є нашим ключовим пріоритетом", – заявила NOS Radio 1 Journaal представниця KNVR Аннет Костер.

Через напади бойовиків-хуситів нідерландські кораблі більше не ходять Червоним морем і йдуть в обхід через мис Доброї Надії на півдні Африки, що займає більше часу та коштує дорожче.

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"Як тільки парасолька над регіоном Червоного моря, що використовується збиття ракет, ще більше зміцниться, ми хочемо мати можливість плавати там поряд з нашими конкурентами з охороною на борту", – сказала Костер.

У відповідь міністерка оборони Кайса Оллонгрен заявила NOS Radio 1 Journaal, що Нідерланди активно діють у Червоному морі для захисту міжнародного судноплавства, але плавати там зараз все одно нерозумно.

"Ми говоримо про крилаті ракети, ударні дрони. З цим потрібно боротися інакше, ніж у випадку з невеликими човнами з озброєними піратами", – зауважила вона.

За її словами, Нідерланди роблять певні кроки в цьому напрямку, працюючи з іншими країнами над зменшенням бойового потенціалу хуситів.

Після того, як підтримувані Іраном сили хуситів почали нападати на судна в Червоному морі, що вони називають актами солідарності з палестинцями проти Ізраїлю, в рамках американсько-британської операції були завдані повітряні удари по об'єктах хуситів, розташованих в Ємені.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

ЄС має намір розпочати військово-морську місію в регіоні пізніше цього місяця, щоб допомогти захистити міжнародні судна від нападів, але прагне відмежуватися від американо-британської операції.

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