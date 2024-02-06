Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море

Нидерландские судовладельцы хотят получить от министерства обороны страны разрешение иметь на борту кораблей в Красном море вооруженную охрану.

Как пишет "Европейская правда", об этом NOS сообщила Королевская ассоциация нидерландских судовладельцев (KNVR).

Перевозчики хотят как можно быстрее снова иметь возможность плавать Красным морем, поэтому просят у оборонного ведомства, среди прочего, разрешения как можно быстрее разместить на борту кораблей вооруженную охрану.

"Мы очень хотим сохранить конкурентоспособность, но не любой ценой. Безопасность наших кораблей, а особенно наших экипажей, всегда является нашим главным приоритетом", – заявила NOS Radio 1 Journaal представитель KNVR Аннет Костер.

Из-за нападений боевиков-хуситов нидерландские корабли больше не ходят по Красному морю и идут в обход через мыс Доброй Надежды на юге Африки, что занимает больше времени и стоит дороже.

"Как только зонтик над регионом Красного моря, используемый для сбивания ракет, еще больше укрепится, мы хотим иметь возможность плавать там рядом с нашими конкурентами с охраной на борту", – сказала Костер.

В ответ министр обороны Кайса Оллонгрен заявила NOS Radio 1 Journaal, что Нидерланды активно действуют в Красном море для защиты международного судоходства, но плавать там сейчас все равно глупо.

"Мы говорим о крылатых ракетах, ударных дронах. С этим нужно бороться иначе, чем в случае с небольшими лодками с вооруженными пиратами", – отметила она.

По ее словам, Нидерланды делают определенные шаги в этом направлении, работая с другими странами над уменьшением боевого потенциала хуситов.

После того как поддерживаемые Ираном силы хуситов начали нападать на суда в Красном море, что они называют актами солидарности с палестинцами против Израиля, в рамках американо-британской операции были нанесены воздушные удары по объектам хуситов, расположенных в Йемене.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

ЕС намерен начать военно-морскую миссию в регионе позже в этом месяце, чтобы помочь защитить международные суда от нападений, но стремится отмежеваться от американо-британской операции.