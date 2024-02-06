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Командувач силами Естонії: Росія може зробити нам щось дуже жахливе

Вівторок, 6 лютого 2024, 16:15

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем заявив про можливість провокацій з боку Росії стосовно його держави вже у цьому році. 

Свою думку він висловив агенції Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Росія ще не готова до військового конфлікту з НАТО. Це не станеться сьогодні чи завтра. Але навіть через рік чи пів року вони можуть зробити нам щось дуже жахливе", – сказав Херем.

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Як він пояснив, це не обов’язково буде великомасштабна агресія.

"Їм не обов'язково йти на Варшаву, Берлін чи навіть Таллінн. Це може мати форму невеликої військової агресії", – сказав командувач.

Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального вторгнення в Україну.

Херем порівняв такі дії Росії з діями бандита, що намагається створити привід.

"Вони націлюють на нас зброю, вводять всі дані, але не натискають на курок", – сказав генерал.

Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни Росії проти України, і Польща має бути готовою до них.

На початку лютого голова Генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. Водночас прем'єр-міністр не погодився з його заявою. 

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