Грибаускайте: Я вижу большой соблазн для России атаковать страны НАТО

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Россия, видя нерешительность Запада по поддержке Украины, может стать более решительной и атаковать государства НАТО.

Свое мнение она высказала агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Она назвала нынешние колебания относительно помощи Украине "огромной стратегической и тактической ошибкой, потому что рано или поздно он (Путин. – Ред.) увидит окно возможностей и воспользуется им".

"Я рассматриваю сегодняшнюю ситуацию как большой соблазн для России атаковать Запад и страны НАТО, потому что они видят нашу нерешительность в поддержке Украины", – сказала Грибаускайте.

По ее словам, уже слишком поздно для сдерживания РФ, и вместо этого необходимо срочно усилить оборону Альянса.

"Потому что у нас не будет даже дня. Наши территории – 300 километров в ширину, и речь идет не о днях или неделях, а о часах", – пояснила Грибаускайте.

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, в свою очередь, заявил о возможности провокаций со стороны России в отношении его государства уже в этом году.

В начале февраля глава Генштаба Румынии призвал готовиться к возможной войне с Россией в будущем. В то же время премьер-министр не согласился с его заявлением.