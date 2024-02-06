Єврокомісія офіційно рекомендує скоротити вуглецеві викиди на 90% до 2040 року

Європейська комісія 6 лютого схвалила документ із рекомендаціями про скорочення викидів парникових газів у промисловому секторі, який пропонує державам-членам досягти скорочення у 90% до 2040 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рекомендації Єврокомісії стосуються впровадження технологій, які можуть "вловлювати" парникові гази або видаляти їх безпосередньо з атмосфери, а потім зберігати чи утилізувати.

"Комісія розпочне підготовчу роботу над можливим майбутнім пакетом нормативно-правових актів щодо транспортування та зберігання CO 2 , в якому будуть розглянуті такі питання, як структура ринку та витрат, доступ третіх сторін, стандарти якості CO 2 або інвестиційні стимули для нової інфраструктури", – йдеться в пресрелізі виконавчого органу ЄС.

Він пропонує зосередитись на трьох ключових напрямках впровадження відповідних технологій: інвестиції та фінансування; дослідження та інновації, а також інформування громадськості про них; міжнародне співробітництво.

Схвалені Єврокомісією рекомендації, як стверджується, детально пояснюють, "як ці технології можуть сприяти скороченню викидів на 90% до 2040 року і досягненню кліматичної нейтральності до 2050 року".

Для втілення цих цілей до 2040 року технології "вловлювання" парникових газів повинні обробляти приблизно 280 мільйонів тонн таких газів на рік.

У 2022 році ЄС скоротив викиди парникових газів на 33% порівняно з 1990 роком.

Нагадаємо, дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Для Британії та Франції минулий 2023 рік став другим найспекотнішим в історії спостережень, а для Ірландії та Нідерландів – найспекотнішим з початку спостережень.