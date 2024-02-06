С экс-вице-президента Европарламента сняли иммунитет в деле о мошенничестве на 150 тысяч евро

Европейский парламент 6 февраля проголосовал за снятие иммунитета с бывшего вице-президента Евы Кайли по делу о вероятном мошенничестве на сумму 150 тысяч евро, которое произошло еще в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ходатайство о снятии иммунитета с Кайли – которая фигурирует в отдельном антикоррупционном расследовании, известном как "Катаргейт", – подало Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF).

Как утверждает OLAF, евродепутат от Греции вместе с бывшими помощниками организовала схему фиктивных трудоустройств и откатов, присвоив в общей сложности от 120 до 150 тысяч евро средств из бюджета ЕС.

Кайли пыталась обжаловать это расследование в Суде Европейского Союза, но безуспешно. В случае доказательства вины, согласно греческому законодательству, ей грозит от пяти до 15 лет заключения.

Ева Кайли также является ключевой фигуранткой другого коррупционного расследования, известного как "Катаргейт".

Напомним, в декабре 2022 года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.