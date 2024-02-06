Глава МЗС Португалії прогнозує збереження підтримки України після виборів у його країні

Міністр закордонних справ Португалії Жуау Гомеш Кравіньо прогнозує, що підтримка Києва не зміниться у зв'язку з парламентськими виборами в його країні.

Про це Кравіньо сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Ми також говорили про зовнішню політику Португалії у зв'язку з майбутніми виборами 10 березня. Природно, наступний уряд буде ознайомлено з нашою позицією.

Однак я не бачу причин, зважаючи на широку підтримку України в усьому політичному спектрі Португалії, я не бачу підстав припускати будь-які зміни в постійній підтримці, яку Португалія надає Україні", – сказав Кравіньо.

Міністр зазначив, що підтримка, яку Португалія надає Україні, походить від португальського народу, і не вважає, що позиція народу зміниться.

Глава МЗС Португалії перебуває в Україні з дводенним візитом, він прибув 5 лютого.

У рамках його візиту йшлося, серед іншого, про підтримку Португалією відбудови закладів освіти на Житомирщині.