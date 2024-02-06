Глава МИД Португалии прогнозирует сохранение поддержки Украины после выборов в его стране
Министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньо прогнозирует, что поддержка Киева не изменится в связи с парламентскими выборами в его стране.
Об этом Кравиньо сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".
"Мы также говорили о внешней политике Португалии в связи с предстоящими выборами 10 марта. Естественно, следующее правительство будет ознакомлено с нашей позицией.
Однако я не вижу причин, учитывая широкую поддержку Украины во всем политическом спектре Португалии, я не вижу оснований предполагать какие-либо изменения в постоянной поддержке, которую Португалия оказывает Украине", – сказал Кравиньо.
Министр отметил, что поддержка, которую Португалия оказывает Украине, исходит от португальского народа, и не считает, что позиция народа изменится.
Глава МИД Португалии находится в Украине с двухдневным визитом, он прибыл 5 февраля.
В рамках его визита речь шла, среди прочего, о поддержке Португалией восстановления учебных заведений на Житомирщине.