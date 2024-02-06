Лидер президентской гонки в Финляндии не против перемещения ядерного оружия 

Александер Стубб, который лидирует в опросах накануне второго тура выборов президента Финляндии, высказался за разрешение перемещать ядерное оружие по территории страны в случае необходимости.

Об этом Стубб сказал во вторник во время предвыборных дебатов в политической радиопрограмме Yle, пишет "Европейская правда".

Стубб заявил, что ядерное оружие не должно размещаться в Финляндии на постоянной основе. Но оно нужно для того, чтобы гарантировать мир.

"Наша задача состоит в том, чтобы использовать также мирные инструменты. Лично я был бы склонен внести поправки в Закон о ядерной энергии, который бы учитывал возможность перемещения ядерного оружия по финской земле в случае крайней необходимости. Это стало бы также сигналом для Путина", – пояснил свою позицию Стубб.

В то же время, соперник Стубба Пекка Хаависто отметил, что Финляндия в любом случае находится под "ядерным зонтиком" НАТО, даже без перемещения ядерного оружия в страну.

"Важно, чтобы Финляндия придерживалась своей нынешней линии в отношении ядерного оружия. Важно, чтобы мы не подливали масла в огонь по этому вопросу", – заявил Хаависто.

За менее чем неделю до второго тура президентских выборов Александр Стубб от "Национальной коалиции" сохраняет первое место в соцопросах со значительным отрывом от своего соперника Пекки Хаависто.

В первом туре разрыв между Стуббом и Хаависто составил менее двух процентных пунктов.

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