Правительство Чехии ожидает в октябре заключения экспертов о преимуществах внедрения евро

Правительственная коалиция в Чехии договорилась, что консультативные советы при правительстве подготовят до октября оценку преимуществ и законодательных вопросов, связанных с введением европейского механизма валютных курсов ERM II и перехода на евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил премьер-министр Петр Фиала.

"Правительство примет решение о дальнейших действиях на основе этих анализов и экономических результатов 2024 года", – отметил премьер.

Он добавил, что следствием переговоров стало то, что министр по европейским делам Мартин Дворжак больше не будет иметь своего представителя по вступлению в европейский механизм валютных курсов ERM II и переходу на евро, а экономист Петр Заградник, который выполнял эту роль, продолжит быть его советником.

Механизм ERM II является одним из условий вступления в еврозону, призванный проверить стабильность валюты страны-кандидата перед ее вступлением.

Импульс обсуждению внедрения евро в Чехии дал президент Петр Павел в новогоднем обращении к гражданам.

Четыре правительственные партии – STAN, христианские демократы, TOP 09 и Пираты – поддерживают вступление в еврозону, однако гражданские демократы настроены негативно.

В то же время чешская оппозиция считает, что переход на евро должен стать вопросом референдума.