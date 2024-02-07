Глава МИД Латвии пока не видит прямой военной угрозы ни одной стране НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит прямой военной угрозы ни для одной страны-члена НАТО, но призвал к сдерживанию России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Telegraph.

"Сейчас я не вижу прямой военной угрозы ни для одной страны НАТО, и есть много аргументов, которые говорят о том, что такой сценарий очень трудно представить", – отметил Кариньш.

Впрочем, добавил министр, то, что такой сценарий трудно представить, не означает, что его не могут попытаться реализовать. Поэтому, призвал он, нужно быть к этому готовым.

"Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и политический класс четко видели, что европейское направление (агрессии) является бесперспективным", – подчеркнул Кариньш.

Глава МИД считает, что РФ должна понять, что для нее невозможно получить какие-либо достижения в Европе без огромных потерь, и убедиться, что никакие достижения не будут возможными.

"Гораздо дешевле и разумнее поддерживать Украину, укрепляя нашу собственную оборону. Россию нужно натолкнуть на кирпичную стену, и ею должна быть решимость и проверенные силы и средства НАТО", – резюмирует он.

Ранее Кариньш заявил, что несмотря на агрессию РФ против Украины, он не считает неизбежной большую войну в Европе.

Перед этим министр обороны Германии Борис Писториус ранее предупредил, что РФ может напасть на страну-члена НАТО через несколько лет.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Он также сказал, что в НАТО недооценили способности РФ производить снаряды и пополнять армию.