У Нідерландах уперше показали картину Ван Гога, викрадену під час пандемії

Музей Роттердама 7 лютого показав ЗМІ картину Вінсента Ван Гога "Пасторський сад у Нюенені навесні" ("Весняний сад"), яка була викрадена у 2020 році в розпал COVID-пандемії, а потім несподівано знайдена.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Картину "Весняний сад" 1884 року, вартість якої оцінюється в 6 мільйонів євро, викрали наприкінці березня 2020 року з музею під Амстердамом, де вона тимчасово перебувала. Крадіжка сталась у період коронавірусних обмежень: зловмисники виламали вхідні двері вночі.

Місцеперебування картини Ван Гога було невідомим протягом трьох із половиною років. Але у вересні 2023-го її отримав арт-детектив Артур Бранд від невідомого чоловіка, який передав полотно в пакеті IKEA.

Полотно зазнало серйозного пошкодження: в нижній частині виявили велику глибоку подряпину. Реставраторка Мар'ян де Віссер розповіла AFP, що воно, ймовірно, сталось через удар картини об щось тверде.

Наразі "Весняний сад" показали лише для ЗМІ, але з 29 березня вже повністю відреставроване полотно планують повернути до Музею Гронінгена й показати громадськості.

"Пасторський сад у Нюенені навесні" належить до відносно раннього періоду кар'єри Ван Гога, коли він ще не почав створювати свої відомі постімпресіоністські шедеври.

Нагадаємо, що викрадача картини ще у вересні 2021 року засудили до восьми років позбавлення волі.