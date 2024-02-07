В Нидерландах впервые показали картину Ван Гога, похищенную во время пандемии

Музей Роттердама 7 февраля показал СМИ картину Винсента Ван Гога "Пасторский сад в Нюенене весной" ("Весенний сад"), которая была похищена в 2020 году в разгар COVID-пандемии, а затем неожиданно найдена.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Картину "Весенний сад" 1884 года, стоимость которой оценивается в 6 миллионов евро, похитили в конце марта 2020 года из музея под Амстердамом, где она временно находилась. Кража произошла в период коронавирусных ограничений: злоумышленники выломали входную дверь ночью.

Местонахождение картины Ван Гога было неизвестно в течение трех с половиной лет. Но в сентябре 2023-го ее получил арт-детектив Артур Бранд от неизвестного мужчины, который передал полотно в пакете IKEA.

Полотно получило серьезное повреждение: в нижней части обнаружили большую глубокую царапину. Реставратор Марьян де Виссер рассказала AFP, что оно, вероятно, произошло из-за удара картины о что-то твердое.

Сейчас "Весенний сад" показали только для СМИ, но с 29 марта уже полностью отреставрированное полотно планируют вернуть в Музей Гронингена и показать общественности.

"Пасторский сад в Нюенене весной" относится к относительно раннему периоду карьеры Ван Гога, когда он еще не начал создавать свои известные постимпрессионистские шедевры.

Напомним, что похитителя картины еще в сентябре 2021 года приговорили к восьми годам лишения свободы.