Орбан и Лукашенко поздравили Алиева еще до объявления результатов выборов в Азербайджане

Хотя официальные результаты досрочных выборов президента Азербайджана 7 февраля еще не объявлены, действующего главу государства Ильхама Алиева уже успели поздравить по меньшей мере Виктор Орбан и Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который имеет близкие отношения с Алиевым, уже успел провести телефонный разговор и поздравить азербайджанского визави с "огромной и безоговорочной победой".

"Ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном, а также Азербайджаном и ЕС во время председательства Венгрии в ЕС", – написал Орбан в Twitter (X).

О приветственном телефонном звонке сообщила и пресс-служба самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

"В лице Беларуси вы имеете надежного друга, который разделяет подходы к построению справедливых и равноправных межгосударственных отношений, укреплению безопасности, диалога и доверия", – цитирует его слова провластное агентство БЕЛТА.

Ильхам Алиев неожиданно объявил о досрочных президентских выборах в декабре 2023 года, хотя мог находиться на посту до 2025-го. По данным экзитполов, он уверенно набирает более 90% голосов избирателей.

Напомним, из-за отказа допустить на выборы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы та наложила на Азербайджан политические санкции. Впрочем, азербайджанская делегация сама решила выйти из состава ПАСЕ, не дожидаясь решения.