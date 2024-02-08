У Болгарії збираються переслідувати за воєнні злочини РФ в Україні

Болгарська влада готує поправки до кримінального кодексу країни, які дозволять переслідувати кремлівський режим за загарбницьку війну проти України.

Про це заявив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов в інтерв'ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Наша мета полягає в тому, щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру і людяності в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії в Україні", – сказав Атанас Славов.

Згідно з документами, які бачив Euractiv, і які обговорювалися на засіданнях Coreper II минулого року, Болгарія належить до меншості країн Євросоюзу, які не розпочали кримінальних проваджень за воєнні злочини в Україні або за ухилення від санкцій ЄС проти Росії.

"Дуже важливо, що Болгарія може розпочати провадження щодо воєнних злочинів в Україні, здійснюючи універсальну юрисдикцію, враховуючи велику кількість українських біженців в країні. Вони можуть давати свідчення", – сказав Славов.

У Болгарії перебуває майже 100 тисяч українських біженців, багато з них з районів, де ведуться бойові дії, наприклад, з Херсонщини. Болгарська меншина в Україні налічує 200 тисяч осіб, багато з яких також можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів після початку російської агресії.

Після того як дані будуть зібрані з усіх європейських країн, ці докази можуть стати безцінними при створенні майбутнього трибуналу з розслідування воєнних злочинів в Україні.

"Я був би дуже радий, якби такий крок допоміг майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародним трибуналом, а Болгарія брала б активну участь у зусиллях міжнародної спільноти", – прокоментував Славов.

Багато європейських країн вже розпочали розслідування, в деяких з яких допитують сотні тисяч людей, причому найбільш активними є балтійські республіки, згідно з документами, з якими ознайомився Euractiv.

Міністр юстиції Атанас Славов заявив, що майбутнє включення злочину агресії до Кримінального кодексу Болгарії "дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази про відповідні військові дії в Україні".

"Тому що докази воєнних злочинів на місцях часто досягають середнього рівня. А злочин агресії – це для вищого керівного рівня. На європейському рівні існує Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України. Наша ідея полягає в тому, щоб Болгарія активно сприяла європейським зусиллям, тому що ми взяли на себе зобов'язання", – сказав болгарський міністр юстиції.

Раніше стало відомо, що в Болгарії відбулись обшуки в приміщенні Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ у зв’язку з підозрами у шпигунстві на користь Росії.

Болгарські ЗМІ писали, що підозрюваний нібито передавав таємну інформацію колишньому дипломату посольства Росії у Софії, цього росіянина нещодавно оголосили персоною нон грата.

За другу половину 2023 року Болгарія наказала залишити країну представнику РПЦ архімандриту Вассіану та пропагандисту з офіційного видання "Российская газета" Александру Гацаку.