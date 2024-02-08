В Болгарии собираются преследовать за военные преступления РФ в Украине

Болгарские власти готовят поправки в уголовный кодекс страны, которые позволят преследовать кремлевский режим за захватническую войну против Украины.

Об этом заявил министр юстиции Болгарии Атанас Славов в интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Наша цель состоит в том, чтобы Болгария могла начать уголовное преследование, осуществляя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления и преступления против мира и человечности в Украине. Это будет актом поддержки международных усилий по расследованию российской агрессии в Украине", – сказал Атанас Славов.

Согласно документам, которые видел Euractiv, и которые обсуждались на заседаниях Coreper II в прошлом году, Болгария принадлежит к меньшинству стран Евросоюза, которые не начали уголовных производств за военные преступления в Украине или за уклонение от санкций ЕС против России.

"Очень важно, что Болгария может начать производство по военным преступлениям в Украине, осуществляя универсальную юрисдикцию, учитывая большое количество украинских беженцев в стране. Они могут давать показания", – сказал Славов.

В Болгарии находится почти 100 тысяч украинских беженцев, многие из них из районов, где ведутся боевые действия, например, из Херсонской области. Болгарское меньшинство в Украине насчитывает 200 тысяч человек, многие из которых также могут способствовать расследованию военных преступлений после начала российской агрессии.

После того как данные будут собраны из всех европейских стран, эти доказательства могут стать бесценными при создании будущего трибунала по расследованию военных преступлений в Украине.

"Я был бы очень рад, если бы такой шаг помог будущему международному расследованию международным трибуналом, а Болгария принимала бы активное участие в усилиях международного сообщества", – прокомментировал Славов.

Многие европейские страны уже начали расследование, в некоторых из которых допрашивают сотни тысяч людей, причем наиболее активными являются балтийские республики, согласно документам, с которыми ознакомился Euractiv.

Министр юстиции Атанас Славов заявил, что будущее включение преступления агрессии в Уголовный кодекс Болгарии "позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство, которое отдавало приказы об ответных военных действиях в Украине".

"Потому что доказательства военных преступлений на местах часто достигают среднего уровня. А преступление агрессии – это для высшего руководящего уровня. На европейском уровне существует Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины. Наша идея заключается в том, чтобы Болгария активно способствовала европейским усилиям, потому что мы взяли на себя обязательства", – сказал болгарский министр юстиции.

Ранее стало известно, что в Болгарии прошли обыски в помещении Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел в связи с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Болгарские СМИ писали, что подозреваемый якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, этого россиянина недавно объявили персоной нон грата.

За вторую половину 2023 года Болгария приказала покинуть страну представителю РПЦ архимандриту Вассиану и пропагандисту из официального издания "Российская газета" Александру Гацаку.