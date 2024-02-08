В Испании зафиксировали самый теплый за всю историю январь

В Испании зафиксировали самый теплый в истории январь с момента начала наблюдений в 1961 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Как отмечает Министерство окружающей среды, средняя температура в стране в прошлом месяце достигла 8,4 градуса по Цельсию, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда 2016 года.

Температура в континентальной Испании также превысила средний показатель для января в период 1991-2020 годов на 2,4 градуса.

Ведомство указывает, что погода была "чрезвычайно теплой" на юге и в центре Пиренейского полуострова, а также на субтропических испанских Канарских островах.

По его словам, на севере страны и Балеарских островах в Средиземном море было "очень тепло", и только в некоторых частях северо-восточной долины реки Эбро температура оставалась "нормальной".

Ранее власти Каталонии, что на северо-востоке Испании, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Барселоне и прилегающих районах, где после трех лет без существенных дождей введут еще более строгие ограничения на использование воды.

Прошлогодние волны жары в Испании, как и в остальной Европе, усилили засуху, снизив уровень воды в водохранилищах.

Необычно теплая погода продолжилась и в 2024 году: в январе столбики термометров некоторых испанских регионах поднялись почти до 30 градусов по Цельсию.

Эти показатели соответствуют тенденции ко все более частым периодам необычно высоких температур, которые эксперты связывают с изменением климата.