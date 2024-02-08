Фермери в Іспанії б'ють на сполох через загрозу зникнення рису для паельї

Іспанському сорту рису, який традиційно використовується для приготування паельї, загрожує грибок після того, як Євросоюз заборонив пестицид, що використовують фермери.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У 2018 році ЄС припинив дозвіл на використання трициклазолу, постановивши, що він може бути шкідливим для здоров'я людини. За словами фермерів, пестицид використовувався протягом 40 років для боротьби з грибком, що вражає рис "Бомба" в іспанських водно-болотних угіддях.

Три виробники рису в регіоні Валенсія заявили, що їхній врожай рису "Бомба" – сорту, який вирощується майже виключно в Іспанії, у 2023 році був удвічі меншим за середній 10-річний показник через грибок Pyricularia, який спричиняє рисову хворобу.

"Рис "Бомба" з великою ймовірністю може зникнути. Наш урожай буде втрачено через регулювання (ЄС)", – заявив фермер Мігель Менгет, який вирощує рис у природному парку Альбуфера у Валенсії.

Водночас великі експортери риску, такі як Бразилія, Індія та Камбоджа, широко використовують пестицид для захисту власних посівів, вказує Reuters.

Фермерів також обурює те, що ЄС досі дозволяє імпортувати невеликі обсяги фунгіциду – хімічної сполуки або біологічних організмів, що використовуються для знищення або затримання росту грибів та їх спор.

Зниження виробництва рису "Бомба" призвело до того, що за три роки ціна на нього подвоїлася, і він продається за понад п'ять євро за кілограм у роздрібних мережах.

Рис "Бомба" популярний у приготуванні паельї – іспанської страви, яку зазвичай готують з кроликом, куркою, стручковою квасолею та масляною квасолею, де рис розширюється при нагріванні, через що його важко переварити.

Наразі в Іспанії тривають акції протесту фермерів по всій території країни, щоб привернути увагу до своїх проблем.

Раніше вони блокували рух на деяких головних автомагістралях країни, приєднавшись до колег в інших європейських країнах, які протестують проти високих витрат, бюрократії та конкуренції з боку країн, що не входять до ЄС.

У вівторок президентка Єврокомісії оголосила, що відкличе суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.