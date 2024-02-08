Фермеры в Испании бьют тревогу из-за угрозы исчезновения риса для паэльи

Испанскому сорту риса, который традиционно используется для приготовления паэльи, угрожает грибок после того, как Евросоюз запретил пестицид, который используют фермеры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В 2018 году ЕС прекратил разрешение на использование трициклазола, постановив, что он может быть вредным для здоровья человека. По словам фермеров, пестицид использовался в течение 40 лет для борьбы с грибком, поражающим рис "Бомба" в испанских водно-болотных угодьях.

Три производителя риса в регионе Валенсия заявили, что их урожай риса "Бомба" – сорта, который выращивается почти исключительно в Испании, – в 2023 году был вдвое меньше среднего 10-летнего показателя из-за грибка Pyricularia, который вызывает рисовую болезнь.

"Рис "Бомба" с большой вероятностью может исчезнуть. Наш урожай будет потерян из-за регулирования (ЕС)", – заявил фермер Мигель Менгет, который выращивает рис в природном парке Альбуфера в Валенсии.

В то же время крупные экспортеры риса, такие как Бразилия, Индия и Камбоджа, широко используют пестицид для защиты собственных посевов, указывает Reuters.

Фермеров также возмущает то, что ЕС до сих пор позволяет импортировать небольшие объемы фунгицида – химического соединения или биологических организмов, используемых для уничтожения или задержания роста грибов и их спор.

Снижение производства риса "Бомба" привело к тому, что за три года цена на него удвоилась, и он продается по более чем пять евро за килограмм в розничных сетях.

Рис "Бомба" популярен в приготовлении паэльи – испанского блюда, которое обычно готовят с кроликом, курицей, стручковой фасолью и масляной фасолью, где рис расширяется при нагревании, из-за чего его сложно переварить.

Сейчас в Испании продолжаются акции протеста фермеров по всей территории страны, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Ранее они блокировали движение на некоторых главных автомагистралях страны, присоединившись к коллегам в других европейских странах, которые протестуют против высоких затрат, бюрократии и конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС.

Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что она отзовет спорный законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве.