Прем'єр Косова заперечує, що влада заборонила сербський динар

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що сербський динар технічно не був заборонений, і косовські серби у північних муніципалітетах все ще можуть тримати цю валюту.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю AFP.

"Ми не забороняємо сербські динари, люди можуть їх мати, але єдиним платіжним засобом буде євро", – зазначив він.

За його словами, вже запроваджено місячний перехідний період, щоб забезпечити подальшу комунікацію та час для вирішення питань.

"Ми не ставимо собі за мету нікого покарати, чи здивувати громадян. Ми хочемо, щоб вони були на нашому боці", – зауважив Курті.

Напередодні центробанк Сербії заявив, що на кордоні з частково визнаним Косовом не пропустили автомобіль із сербськими динарами, призначеними для виплат зарплат і пенсій косовським сербам у північних муніципалітетах.

Нагадаємо, з 1 лютого уряд Косова заборонив банкам та іншим фінансовим установам у районах, населених сербами, використовувати динар. Але після тиску міжнародних партнерів, які побоювались ескалації, цей захід відклали на невизначений час.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що домагатиметься скликання термінового засідання Ради безпеки ООН для обговорення ескалації з частково визнаним Косовом через його рішення запровадити євро в переважно населених сербами північних районах.

Євросоюз та Сполучені Штати тиснуть на Приштину та Белград, щоб вони виконували домовленості, яких президент Сербії Александар Вучич та глава косовського уряду Альбін Курті досягли в лютому й березні минулого року.