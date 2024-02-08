Премьер Косова отрицает, что власти запретили сербский динар

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что сербский динар технически не был запрещен, и косовские сербы в северных муниципалитетах все еще могут держать эту валюту.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью AFP.

"Мы не запрещаем сербские динары, люди могут их иметь, но единственным платежным средством будет евро", – отметил он.

По его словам, уже введен месячный переходный период, чтобы обеспечить дальнейшую коммуникацию и время для решения вопросов.

"Мы не ставим себе целью никого наказать или удивить граждан. Мы хотим, чтобы они были на нашей стороне", – отметил Курти.

Накануне центробанк Сербии заявил, что на границе с частично признанным Косовом не пропустили автомобиль с сербскими динарами, предназначенными для выплат зарплат и пенсий косовским сербам в северных муниципалитетах.

Напомним, с 1 февраля правительство Косова запретило банкам и другим финансовым учреждениям в районах, населенных сербами, использовать динар. Но после давления международных партнеров, которые опасались эскалации, эту меру отложили на неопределенное время.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет добиваться созыва срочного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения эскалации с частично признанным Косовом из-за его решения ввести евро в преимущественно населенных сербами северных районах.

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на Приштину и Белград, чтобы они выполняли договоренности, которых президент Сербии Александар Вучич и глава косовского правительства Альбин Курти достигли в феврале и марте прошлого года.