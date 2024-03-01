Литва заперечила, що українське зерно під виглядом литовського повертається до Польщі

Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що випадків повернення українського зерна під виглядом литовського до Польщі зафіксовано не було.

Про це Навіцкас розповів LRT у четвер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Навіцкаса, польські фермери-протестувальники не надали Литві жодних скарг або доказів того, що частина українського зерна, завезеного до Литви, під виглядом литовського повертається до Польщі.

"Ми не отримували таких скарг і не фіксували таких фактів. Коли ми говоримо з Митним департаментом, а ми сьогодні мали зустріч, у них є дуже чіткі алгоритми, щоб побачити, в яких випадках можуть бути ті чи інші незаконні дії. Цього також не було", – сказав міністр.

Польські фермери вважають, що частина українського зерна з Литви знову повертається до Польщі.

У п'ятницю Навіцкас на дистанційній зустрічі з польським колегою Чеславом Секерським обговорить ситуацію на кордонах держав і вимоги фермерів Польщі.

Розмова відбудеться після того, як польські фермери, які не змогли домовитися з прем'єр-міністром Дональдом Туском у четвер, збираються з п'ятниці частково перекрити дорогу на литовсько-польському кордоні.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше висловила думку, що акція польських фермерів виглядає як гібридна операція російських спецслужб з метою налаштувати союзників України одне проти одного.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що йому акції польських фермерів схожі на "гібридні операції".