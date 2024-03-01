Глава МЗС Франції: Нам не можна повторити помилки 1938 року

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив, що Захід не має допустити повторення сценарію із "вмиротворенням агресора", як перед Другою світовою війною, що врешті не допомогло запобігти ще гіршій війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у студії France Inter, пояснюючи політичну позицію Парижа та останні заяви президента Емманюеля Макрона.

"Нам не можна допустити повторення періоду на зразок вересня 1938 року, коли Чехословаччину "здали" задля ефемерного миру… Наша мета зараз – зробити так, щоб Росія програла, не воюючи з Росією. І от у цих рамках не можна виключати ніяких кроків", – зазначив Стефан Сежурне.

Ceux qui nourrissent aujourd'hui l'escalade, ce sont les Russes.



Ceux qui attaquent aujourd'hui l'Ukraine, ce sont les Russes.



Ceux qui mettent en danger la sécurité de l'Europe, ce sont les Russes.#le69inter pic.twitter.com/NvP2b1Wtwj March 1, 2024

Він акцентував, що західні столиці недоречно звинувачувати в "ескалації".

"Ті, хто зараз підживлює ескалацію – це росіяни. Атакують Україну – росіяни. Це Росія ставить під загрозу безпеку Європи", – наголосив він.

Він додав, що європейцям варто усвідомлювати безпосередні наслідки для них у разі катастрофічної для України розв’язки у війні, передусім те, що на Захід втікатимуть ще мільйони українців, а Росія отримає ще більшу вагу як експортер зернових і зможе "атакувати на ринку" європейські держави.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Після того низка європейських держав і НАТО наголосили, що не планують відправляти війська в Україну.