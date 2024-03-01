Глава МИД Франции: Нам нельзя повторить ошибки 1938 года

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что Запад не должен допустить повторения сценария с "умиротворением агрессора", как перед Второй мировой войной, что в конце концов не помогло предотвратить еще худшую войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в студии France Inter, объясняя политическую позицию Парижа и последние заявления президента Эмманюэля Макрона.

"Нам нельзя допустить повторения периода вроде сентября 1938 года, когда Чехословакию "сдали" ради эфемерного мира... Наша цель сейчас – сделать так, чтобы Россия проиграла, не воюя с Россией. И вот в этих рамках нельзя исключать никаких шагов", – отметил Стефан Сежурне.

Ceux qui nourrissent aujourd'hui l'escalade, ce sont les Russes.



Ceux qui attaquent aujourd'hui l'Ukraine, ce sont les Russes.



Ceux qui mettent en danger la sécurité de l'Europe, ce sont les Russes.#le69inter pic.twitter.com/NvP2b1Wtwj March 1, 2024

Он акцентировал, что западные столицы неуместно обвинять в "эскалации".

"Те, кто сейчас подпитывает эскалацию – это россияне. Атакуют Украину – россияне. Это Россия ставит под угрозу безопасность Европы", – подчеркнул он.

Он добавил, что европейцам следует осознавать непосредственные последствия для них в случае катастрофической для Украины развязки в войне, прежде всего то, что на Запад будут бежать еще миллионы украинцев, а Россия получит еще больший вес как экспортер зерновых и сможет "атаковать на рынке" европейские государства.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

После этого ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.