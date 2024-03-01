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Глава МИД Франции: Нам нельзя повторить ошибки 1938 года

Пятница, 1 марта 2024, 15:01

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что Запад не должен допустить повторения сценария с "умиротворением агрессора", как перед Второй мировой войной, что в конце концов не помогло предотвратить еще худшую войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в студии France Inter, объясняя политическую позицию Парижа и последние заявления президента Эмманюэля Макрона.

"Нам нельзя допустить повторения периода вроде сентября 1938 года, когда Чехословакию "сдали" ради эфемерного мира... Наша цель сейчас – сделать так, чтобы Россия проиграла, не воюя с Россией. И вот в этих рамках нельзя исключать никаких шагов", – отметил Стефан Сежурне. 

Он акцентировал, что западные столицы неуместно обвинять в "эскалации".

"Те, кто сейчас подпитывает эскалацию – это россияне. Атакуют Украину – россияне. Это Россия ставит под угрозу безопасность Европы", – подчеркнул он.

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Он добавил, что европейцам следует осознавать непосредственные последствия для них в случае катастрофической для Украины развязки в войне, прежде всего то, что на Запад будут бежать еще миллионы украинцев, а Россия получит еще больший вес как экспортер зерновых и сможет "атаковать на рынке" европейские государства.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

После этого ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.

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