Розповідаємо, як Вірменія розвертається на Захід та віддаляється від РФ

Заява про замороження членства Вірменії в російському "аналогу НАТО" – ОДКБ, повідомлення ЗМІ про можливий візит Зеленського до Вірменії, а пізніше – висловлення готовності взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата.

Про те, як Вірменія дедалі більше тестує межі можливого в розриві з Росією та налагодженні альянсу із Заходом читайте в колонці професора Грузинського технічного університету Амірана Хевцуріані Розворот Єревана: чи зможе альянс із Заходом захистити Вірменію від нової війни. Далі – короткий її виклад.

Автор колонки нагадує, що першою сенсацією останнього тижня стала заява прем'єр-міністр Нікола Пашиняна щодо замороження членства Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також він зазначає про ще дві гучні новини з Єревана, які явно розлютили РФ.

По-перше, ЗМІ повідомили про можливий візит до Вірменії українського президента Володимира Зеленського. Але, сьогодні видання Radar Armenia повідомило, що візиту президента України до Вірменії і Азербайджану не буде через рішення Баку.

"Це означає, що такий візит щонайменше обговорювався (або обговорюється). А також те, що він є цілком прийнятним для Вірменії", – робить висновок Аміран Хевцуріані.

Другу гучну заяву озвучив спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, який заявив, що країна "однозначно готова" взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата.

Щоб оцінити сенсаційність такої заяви, варто нагадати, що це вимагатиме виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу – ще одного створеного Росією об'єднання, пише професор Грузинського технічного університету.

За його словами, поступовий, але при цьому впевнений розворот Вірменії від союзу з РФ має одну причину – в Єревані більше не вірять російським гарантіям безпеки. А перспектива нової війни виглядає для Вірменії дуже реалістичною.

Про це Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю телеканалу France 24, де відкрито звинуватив Азербайджан у планах напасти на Вірменію.

При цьому головним стратегічним союзником Вірменії стає Франція – відносини з Парижем охоплюють як тісну політичну та економічну співпрацю, так і військову.

Крім того, міністри оборони Вірменії та Франції підписали в Єревані нові угоди про співпрацю. Як наслідок, найближчим часом Єреван зможе отримати новітнє оборонне озброєння від країни-члена НАТО.

"А якщо співпраця дійде до обговорення розміщення на території Вірменії військової інфраструктури Франції (що явно суперечить вимогам ОДКБ), то тоді в Єревані, не замислюючись, оформлять розрив із російським блоком і де-юре", – впевнений автор колонки.

За словами Хевцуріані, війна 2023 року і повне встановлення контролю над Карабахом різко знизило й інтерес Азербайджану до західного посередництва в діалозі з Вірменією.

А це своєю чергою відкриває для РФ вікно можливостей для дестабілізації регіону, попереджає експерт.

Але, він впевнений, що зміцнення західної присутності у Вірменії має допомогти нівелювати цей ризик.

Показово, що це піде на користь усьому регіону Південного Кавказу, включно з Вірменією та Азербайджаном, резюмує професор Грузинського технічного університету.

Докладніше – в колонці Амірана Хевцуріані Розворот Єревана: чи зможе альянс із Заходом захистити Вірменію від нової війни.