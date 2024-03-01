Німеччина прокоментувала загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу

Німеччина закликала Ізраїль провести незалежне розслідування загибелі від його ймовірного удару палестинців у Газі, які зібралися в четвер, щоб отримати гуманітарну допомогу.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

"Я шокована повідомленнями з Гази. Ізраїльська армія повинна провести повне розслідування, як могла статися масова паніка та стрілянина", – зазначила глава МЗС.

Вона висловила співчуття сім'ям загиблих, які хотіли отримати гуманітарну допомогу.

"У Газі люди скоріше помирають, ніж живуть. Має надійти більше гуманітарної допомоги. Негайно", – закликала Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини вказала, що в Газі "нарешті потрібне гуманітарне перемир'я, щоб заручники нарешті були звільнені з рук ХАМАС, і люди більше не гинули", а допомогу можна було безпечно розподіляти.

Ізраїльські військові заперечують, що стріляли у великі натовпи голодних людей, і заявляють, що більшість з них загинули в тисняві, або що їх переїхали вантажівки під час спроби втечі.

Тель-Авів стверджує, що ізраїльські солдати стріляли лише по невеликій групі, яка відійшла від вантажівок і загрожувала контрольно-пропускному пункту.

У результаті загинуло більше сотні палестинців.

Раніше провести розслідування закликала Франція.

За словами Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена готується відправити Ізраїлю нову партію військової допомоги, незважаючи на те, що США наполягають на припиненні вогню в секторі Гази через значну кількість цивільних жертв.