Германия прокомментировала гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь

Германия призвала Израиль провести независимое расследование гибели от его вероятного удара палестинцев в Газе, которые собрались в четверг, чтобы получить гуманитарную помощь.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Я шокирована сообщениями из Газы. Израильская армия должна провести полное расследование, как могла произойти массовая паника и стрельба", – отметила глава МИД.

Она выразила соболезнования семьям погибших, которые хотели получить гуманитарную помощь.

"В Газе люди скорее умирают, чем живут. Должно поступить больше гуманитарной помощи. Немедленно", – призвала Бербок.

Министр иностранных дел Германии указала, что в Газе "наконец нужно гуманитарное перемирие, чтобы заложники наконец были освобождены из рук ХАМАС, и люди больше не погибали", а помощь можно было безопасно распределять.

Израильские военные отрицают, что стреляли в большие толпы голодных людей, и заявляют, что большинство из них погибли в давке, или что их переехали грузовики при попытке бегства.

Тель-Авив утверждает, что израильские солдаты стреляли лишь по небольшой группе, которая отошла от грузовиков и угрожала контрольно-пропускному пункту.

В результате погибло более сотни палестинцев.

Ранее провести расследование призвала Франция.

По словам Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена готовится отправить Израилю новую партию военной помощи, несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня в секторе Газы из-за значительного количества гражданских жертв.