"Євросолідарність" стала на захист листа Порошенка до угорського комісара

Партія "Європейська солідарність" 1 березня опублікувала заяву, в якій підтвердила існування листа лідера фракції Петра Порошенка до угорського єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї щодо "дискримінації опозиції".

Як пише "Європейська правда", заява опублікована на сайті партії.

У "Євросолідарності" нагадали, що в нещодавній резолюції Європарламенту йдеться зокрема про неприпустимість "вибіркового обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію".

"Емоційною та неадекватною ми вважаємо реакцію влади на лист п’ятого президента Петра Порошенка до єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї щодо всебічного дотримання політичного плюралізму та прав опозиції", – додали там.

Партія пояснила, що на такий крок Порошенко пішов через відмову влади йти на діалог із опозицією та прислухатись до суспільства.

"За таких умов ми вже не маємо права просто мовчати. Вважаємо не лише можливим, але навіть необхідним привертати увагу до проблем українців та наших європейських друзів", – додали там.

Далі "Євросолідарність" перерахувала свої пропозиції та вимоги до влади, включно зі зняттям антиконституційних обмежень на парламентську дипломатію та припинення єдиного телемарафону й відновлення в етері відключених у 2022 році телеканалів.

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.

У листі містилось прохання до Варгеї звернутись до уряду України і, у разі відсутності відповіді, – порушити згадане питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробки переговорної рамки про вступ.

Після цього віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

Детальніше про цю ситуацію дивіться у відео "ЄвроПравди".

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