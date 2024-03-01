В Брюсселе люди во время звонка пожарным смогут показать видео с места происшествия

Брюссельская пожарно-спасательная служба создала техническую возможность для того, чтобы граждане во время звонка могли включить видеотрансляцию с места событий и пожарные сразу получили максимально точную информацию.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Начиная с 1 марта, в случае звонка в пожарно-спасательную службу люди смогут включить прямую трансляцию со своего смартфона так, чтобы ее увидели диспетчеры и затем показали команде, которая будет ехать на вызов.

Технологическая инновация, которую внедрили брюссельские пожарные, является первой подобной в стране.

"Фото или видео сразу дают больше информации, чем любые слова... Когда есть сообщение о пожаре или подозрении на него, мы всегда высылаем группу. Но когда люди будут делиться видеоинформацией, проще определить, какие ресурсы необходимы", – прокомментировал представитель службы Вальтер Дерьюв.

Для такой опции нужно будет дать согласие на доступ к камере телефона и открыть присланную службами ссылку. Разговор при этом можно не прерывать. В дополнение это решает проблему с определением места, поскольку люди в стрессе не всегда могут четко объяснить, где они находятся.

С просьбой включить видео оператор будет обращаться не во всех, а лишь в отдельных случаях.

Напомним, в ночь на пятницу произошел крупный пожар в жилом доме в Лондоне, пострадали 11 человек.

В минувшие выходные в испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек.