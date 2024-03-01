Новий президент Фінляндії заявив, що країна повинна мати реальні ядерні сили стримування

Новий президент Фінляндії Александар Стубб після складання присяги сьогодні, 1 березня, заявив, що ядерні сили стримування НАТО мають бути реальними для його країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Я б почав з того, що ми у Фінляндії повинні мати реальні ядерні сили стримування, і це те, що ми маємо, тому що НАТО практично надає нам три види засобів стримування через наше членство в Альянсі", – сказав Стубб журналістам.

За його словами, перші сили стримування – це військові, другі – ракети чи боєприпаси, і треті – ядерне стримування, яке забезпечують Сполучені Штати.

У першій промові на посаді Стубб заявив, що готовий ухвалювати "складні рішення" для захисту безпеки країни після її вступу до НАТО на тлі напруженості з Росією.

Як повідомлялось, новий президент Фінляндії Александер Стубб у п’ятницю, 1 березня, приступив до виконання своїх обов’язків. Стубб змінив колишнього президента Саулі Нііністьо, який пішов у відставку після двох шестирічних термінів.

Під час своєї кампанії Стубб заявляв, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і буде готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію країни – хоча й не зберігати там.

За день до інавгурації Стубба президент Росії Владімір Путін заявив, що Росія повинна збільшити війська, які вона розгорнула вздовж своїх західних кордонів з Європейським Союзом у відповідь на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Детальніше про наступного президента Фінляндії читайте у статті: "Вибори без шансів для Росії".