Новый президент Финляндии заявил, что страна должна иметь реальные ядерные силы сдерживания

Новый президент Финляндии Александар Стубб после принятия присяги сегодня, 1 марта, заявил, что ядерные силы сдерживания НАТО должны быть реальными для его страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Я бы начал с того, что мы в Финляндии должны иметь реальные ядерные силы сдерживания, и это то, что мы имеем, потому что НАТО практически предоставляет нам три вида средств сдерживания из-за нашего членства в Альянсе", – сказал Стубб журналистам.

По его словам, первые силы сдерживания – это военные, вторые – ракеты или боеприпасы, и третьи – ядерное сдерживание, которое обеспечивают Соединенные Штаты.

В первой речи на посту Стубб заявил, что готов принимать "сложные решения" для защиты безопасности страны после ее вступления в НАТО на фоне напряженности с Россией.

Как сообщалось, новый президент Финляндии Александер Стубб в пятницу, 1 марта, приступил к исполнению своих обязанностей. Стубб сменил бывшего президента Саули Ниинистьо, который ушел в отставку после двух шестилетних сроков.

Во время своей кампании Стубб заявлял, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и будет готов разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию страны – хотя и не хранить там.

За день до инаугурации Стубба президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличить войска, которые она развернула вдоль своих западных границ с Европейским Союзом в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Подробнее о следующем президенте Финляндии читайте в статье "Выборы без шансов для России".