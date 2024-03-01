Макрон собирает лидеров партий парламента Франции поговорить о "ситуации в Украине"

Елисейский дворец направил приглашение лидерам французских партий, представленных в парламенте, на встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, посвященную "ситуации в Украине".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Встреча Макрона с парламентскими лидерами должна состояться утром 7 марта и состоится в "формате Сен-Дени", в пригороде Парижа. На встрече также будет присутствовать премьер-министр Габриэль Атталь.

В таком же формате президент Франции принимал лидеров партий в октябре 2023 года, через несколько дней после нападений ХАМАС на мирных жителей Израиля, напоминает Le Figaro.

Детали встречи Елисейский дворец не объявлял, но, вероятно, она будет касаться предстоящих парламентских дебатов о сотрудничестве Украины и Франции в сфере безопасности, а также заявлений Макрона об отправке западных войск в Украину.

Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в частности такие крупные игроки, как Германия, Великобритания и США, – некоторые, например Литва и Эстония, поддержали соответствующие дискуссии.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.