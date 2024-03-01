Байден признал, что прекращение огня в Газе может не начаться в понедельник

Президент США Джо Байден заявил, что не теряет надежды на временную паузу в боевых действиях между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, но вряд ли она начнется до понедельника, как он изначально планировал.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Надежда не умирает. Я говорил по телефону с людьми в регионе. Я все еще работаю над этим. Возможно, (это отбудется) не до понедельника, но я надеюсь", – сказал Байден журналистам в четверг перед отлетом в штат Техас.

В то же время он предупредил, что гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь, что произошло в четверг, усложнит эти переговоры. По словам американского лидера, его администрация расследует инцидент.

Позже Белый дом объявил, что президент говорил в четверг с лидерами Катара и Египта, которые вместе с США выступают модераторами переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

На этой неделе Байден выразил оптимизм, что участники переговоров достигают прогресса, и что прекращение огня может вступить в силу уже в понедельник.

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в минувшие выходные, что стороны договорились о "широких контурах" возможного соглашения о прекращении огня.

Нарабатываемое соглашение предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель, чтобы дать возможность освободить израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и доставить больше гуманитарных грузов на территорию, охваченную войной.

По словам Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена готовится отправить Израилю новую партию военной помощи, несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня в секторе Газы из-за значительного количества гражданских жертв.